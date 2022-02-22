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«المركزي»: الإنفاق العام في يناير «صفر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 01:30 مساء
«المركزي»: الإنفاق العام في يناير «صفر»
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف مصرف ليبيا المركزي عدم الصرف في أي من أبواب الإنفاق العام خلال شهر يناير الماضي.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن المصرف، الثلاثاء، أظهرت عدم تلقيه أذونات صرف من وزارة المالية عن أي من تلك الأبواب.

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- «المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير

وخاطبت رئاسة مجلس النواب، محافظ المصرف، الصديق الكبير لاستمرار صرف (الباب الأول) بند الرواتب بالزيادات التي جرى اعتماد قوانينها من قبل المجلس، والباب الرابع، بند الدعم، فقط من الميزانية. ونفى المركز الإعلامي للمجلس توجيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «بإيقاف صرف الرواتب بالزيادات المعلنة».

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