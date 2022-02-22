«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي إن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لم تورد أية أذونات صرف عن أي باب من أبواب الإنفاق العام خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير الماضي.

وأكد المصرف في بيانه المالي عن شهر يناير، عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان.

وكشف بيان المصرف المركزي تسجيل 312 مليون دينار كإيرادات للضرائب، لافتًا إلى أنها تخص الفترة الماضية، إضافة إلى 25 مليون دينار هي مجمل إيرادات الجمارك خلال شهر يناير، فيما سجل الإيراد العام 14 مليون دينار. ولم يذكر الإيرادات الخاصة بقطاع النفط خلال الفترة المذكورة.