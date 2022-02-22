1.4 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي صرف 1.4 مليار دولار في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من الأول إلى 31 يناير الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف، الثلاثاء، تخصيص 1.2 مليار دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل 790 مليون دولار للاعتمادات، و410 ملايين دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

كما وجه 245 مليون دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، مغطاة من إنفاق السنة الماضية، منها 100 مليون دولار مرتبات العاملين بالخارج ومساهمات دولية عن السنة الماضية، و145 مليون دولار دفعات اعتمادات قائمة للجهات العامة منها «95 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء و27 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والصحة، و8 ملايين دولار للتعليم العالي، و15 مليون دولار لجهات عامة أخرى».