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مجلس قبائل سرت يدعو إلى احترام رغبة الشعب في إجراء الانتخابات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 16 فبراير 2022, 02:47 مساء
مجلس قبائل سرت يدعو إلى احترام رغبة الشعب في إجراء الانتخابات
أحد شوارع مدينة سرت، (أرشيفية: بوابة الوسط)
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دعا المجلس الاجتماعي لقبائل سرت إلى ضرورة احترام إرادة الشعب وحقوقه المدنية من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وبارك المجلس، في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط»، التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في المسار الدستوري.

كما أعرب عن تأييده لتكليف «النواب» فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة، مطالبًا الأخير بالعمل على سرعة إطلاق المحتجزين «كخطوة فى اتجاه المصالحة الوطنية».

وأكد المجلس دعمه جميع الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمالية والرقابية.

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وأمس الثلاثاء، أصدر وفد المنطقة الغربية باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بيانًا بشأن الوضع الراهن والتطورات السياسية في ليبيا، دعا فيه «جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات» التي رأى «أنها البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

وأعرب الوفد عن «مخاوف حقيقية» تساوره «من أن جهود بناء السلام التي عملت عليه اللجنة طوال الفترة الماضية باتت مهددة ومعرضة في أي وقت إلى التلاشي والانهيار» جراء ما يراه «هذه الأيام من صراع بين الأطراف السياسية».

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