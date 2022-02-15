معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا إلى الضغط لمنع ليبيا من الانقسام وتبني استراتيجية من 4 محاور

القاهرة - بوابة الوسط

دعا معهد واشنطن، الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين إلى التدخل دبلوماسيًا لمنع ليبيا من إعادة الانقسام وإعادة البلاد إلى المسار الانتخابي، والضغط من أجل قبول دولي أوسع لخارطة طريق انتقالية متفق عليها من خلال الاستفادة من ذوبان الجليد في العلاقات بين تركيا ومصر والإمارات.

جاء ذلك في تحليل سياسي لزميل أول في برنامج السياسة العربية بالمعهد، بين فيشمان، وهو مدير سابق لمنطقة شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي.

وقال فيشمان إن السؤال الأكثر إلحاحًا الذي أثاره تعيين رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا هو ما إذا كانت ليبيا ستعود إلى الحكومات المنقسمة، أو الأسوأ من ذلك، وهو اندلاع الصراع العسكري، مؤكدا الحاجة إلى التفاوض على خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا.

وأشار إلى إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على عدم التنحي حتى تسليم السلطة إلى حكومة المنتخبة، متعهدا بتقديم جدول زمني جديد للانتخابات، من شأنه أن يشهد إجراء التصويت في يونيو، واقترح إجراء انتخابات برلمانية سابقة للرئاسية، بينما وافق مجلس النواب على جدول زمني جديد للانتقال مدته 14 شهرًا، ستحدد تفاصيله لاحقا من قبل لجنة معينة.

فوضى انتخابية بسبب الافتقار لخارطة طريق واضحة

ولفت إلى أن المرحلة الانتقالية في ليبيا، التي دامت أكثر من عقد، شابتها الحروب الأهلية الطويلة، وأيضا الافتقار إلى خارطة طريق متفق عليها مع جداول زمنية واضحة لإنشاء هيئات منتخبة على أساس دستوري، وفي غياب الخارطة ونظام قضائي فعال، ادعت عديد المؤسسات التنفيذية والتشريعية، الشرعية وتحدت منافسيها.

وتابع أنه من الناحية الفنية، تمتد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الأصلية إلى موعد انتخابات يونيو المقترح من الدبيبة، الذي كلف وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن بمهمة اقتراح قانون انتخابات جديد، يشمل احتمال إجراء استفتاء على الدستور، «لكن تنظيم وإجراء استفتاء وانتخابات وطنية في غضون أربعة أشهر أمر غير واقعي».

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وأكمل أن «تفضيل مجلس النواب إطالة الجدول الزمني للانتخابات إلى 14 شهرًا، من شأنه أن يعطي مساحة أكبر لهذه العمليات، لكنه يخاطر أيضًا بتأجيل التصويتين البرلماني والرئاسي إلى أجل غير مسمى إذا توقف الاستفتاء الدستوري، ومن المفترض أن السيناريو المفضل لـ(رئيس المجلس عقيلة) صالح هو أن يكون باشاغا رئيسًا للوزراء بينما يبقى هو رئيسا لمجلس النواب، وهو المنصب الذي شغله لمدة سبع سنوات ويبدو أنه راضٍ عن شغله إلى أجل غير مسمى إذا لم يستطع التنافس على الرئاسة».

ويتمثل أحد الخيارات «المعقولة» في إتباع «نهج هجين» تتفاوض فيه الأطراف على أساس دستوري محدود لإجراء الانتخابات على النحو المتصور أصلاً من قبل ملتقى الحوار، وفق المعهد، الذي أضاف «سيتطلب ذلك صياغة وثيقة دستورية موقتة تحدد المؤسسات الرئيسية للحكومة وسلطاتها ومؤهلات المرشحين، مع ترك القضايا القانونية الأوسع مثل حقوق المواطن لعملية لاحقة، ويمكن أن يتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مثل هذا المسار، لكن علاقتهما المتكررة والمتقطعة تجعل الأمر غير محتمل دون وساطة نشطة من الأمم المتحدة».

4 محاور مقترحة للتحرك الأميركي والأوروبي إزاء الوضع الليبي

وقال المعهد إنه رغم الانشغال الحالي بأزمة أوكرانيا، يمكن للولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين التدخل دبلوماسيًا لمنع ليبيا من العودة للانقسام، وإعادة البلاد إلى المسار الانتخابي، وينبغي عليهم ذلك، ويتعين عليها تبني استراتيجية من أربعة محاور لاستعادة احتمالات إجراء انتخابات شرعية تستند إلى الدستور.

أول هذه المحاور «بقاء حكومة الوحدة المعترف بها دوليًا، ولا يمكن لمجلس النواب استبدالها بمجرد إجراء تصويت واحد مشكوك فيه من الناحية القانونية والإجرائية، ويجب على المسؤولين الغربيين أن يوضحوا بشكل خاص وعلني أن وجهات نظرهم حول تلك الحكومة لن تتغير ما لم تقبل جميع الجهات الفاعلة المحلية تسليمًا سلميًا للحكومة الجديدة - وإلا فإن النتيجة ستكون حكومة غير معترف بها ذات سلطة محدودة، والأهم من ذلك كله ذات جدوى مالية محدودة».

وثانيًا: «يجب على الغرب دعم عملية تتوسط فيها الأمم المتحدة لوضع أساس دستوري متفق عليه وجدول زمني للانتخابات، وبغض النظر عن التوصيات المعلقة للجنة خارطة الطريق لمجلس النواب، يجب التفاوض على هذه العناصر مع مجلس الدولة، وإذا فشلت الهيئات المتنافسة في الاتفاق على عملية ما، فيجب تمكين الأمم المتحدة للتوصل إلى حل وسط بين عرض الدبيبة ومدته أربعة أشهر والجدول الزمني لمدة 14 شهرًا لمجلس النواب، وسيقتصر أي اقتراح للأمم المتحدة على تحديد تسلسل وتوقيت الانتخابات؛ بحيث سيضمن لنحو ثلاثة ملايين ليبي أن تظل العملية الانتخابية مملوكة لهم».

ثالثا: «يجب على مؤيدي ليبيا الحفاظ على الزخم الحالي على المسارين الاقتصادي والأمني، ويمكن للحوار الذي يهدف إلى توحيد المصرف المركزي الليبي بفرعه الشرقي المنشق، أن يعيد الرفاهية الاقتصادية للبلاد، وينهي بعض الممارسات التي زرعت الانقسام، مثل دفع رواتب الجماعات المسلحة بوسائل غير مشروعة، علاوة على ذلك، لا يمكن أن تتحقق الوحدة دون تعزيز الحوار الأمني الذي يهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في أكتوبر العام 2020، وإزالة القوات الأجنبية، وإعادة هيكلة قوات مسلحة وطنية موحدة. ومن شأن انقسام الحكومة أن يعرض هذه الخطوات للخطر».

وأخيرًا، «يجب على واشنطن الضغط من أجل قبول دولي أوسع لخارطة طريق انتقالية متفق عليها من خلال الاستفادة من ذوبان الجليد في العلاقات بين تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة، الجهات الفاعلة الرئيسية التي كانت على طرفي نقيض من النزاعات الليبية الأخيرة، ورغم أن الفراغ القانوني في فترة ما بعد القذافي أنتج أزمة شرعية أخرى ، إلا أن كل من التدخلات الدبلوماسية المذكورة أعلاه يمكن أن تساعد في توجيه الانتقال إلى مساره».