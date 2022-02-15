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«الداخلية»: انتشال وتفجير مخلفات حرب في خلة بن عون والعزيزية والماية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 06:54 مساء
«الداخلية»: انتشال وتفجير مخلفات حرب في خلة بن عون والعزيزية والماية
انتشال مخلفات حرب في خلة بن عون والعزيزية والماية, 15 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انتشال عدد من مخلفات الحرب، في مناطق خلة بن عون والعزيزية والماية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن أعضاء من فريق مكتب تفكيك المتفجرات، التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، تمكنوا من انتشال عدد من مخلفات الحرب، في منطقة خلة بن عون، متمثلة في صواريخ غير متفجرة.

ولفتت الوزارة إلى أن أعضاء الفريق تمكنوا أيضًا من الكشف عن صاروخ شديد الخطورة في مزرعة مواطن بمنطقة الماية، فجرته القوات في مكانه «نظرًا لخطورة نقله»، وفق البيان.

انتشال مخلفات حرب ورأس صاروخ «سكود» في الساعدية والجفارة

وبحسب البيان، عثر على قذائف هاون في منطقة العزيزية، خلفتها الحرب، ولم تنفجر حتى العثور عليها، ونقلت بالطرق السليمة الآمنة للتخلص منها.

والسبت، كشف جهاز المباحث الجنائية، انتشال مخلفات حرب من بئر زراعية بإحدى المزارع في منطقة الساعدية، ورأس صاروخ سكود بمزرعة في الجفارة.

ولفت الجهاز، إلى استمرار فريق مكتب المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، في إزالة الألغام والمتفجرات، بمنطقة الجفارة ضمن حملة مكثفة وعلى نطاق واسع.

وأوضح الجهاز أن انتشال مخلفات الحرب من البئر الزراعية، جاء بعد ورود بلاغ من مالك المزرعة.

انتشال مخلفات حرب في خلة بن عون والعزيزية والماية, 15 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)
انتشال مخلفات حرب في خلة بن عون والعزيزية والماية, 15 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)
انتشال مخلفات حرب في خلة بن عون والعزيزية والماية, 15 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)
انتشال مخلفات حرب في خلة بن عون والعزيزية والماية, 15 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)
انتشال مخلفات حرب في خلة بن عون والعزيزية والماية, 15 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)
انتشال مخلفات حرب في خلة بن عون والعزيزية والماية, 15 فبراير 2022. (وزارة الداخلية)
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