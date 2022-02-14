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المشري يؤكد لـ«وليامز» أهمية استمرار التشاور بين جميع الأطراف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 11:32 مساء
المشري يؤكد لـ«وليامز» أهمية استمرار التشاور بين جميع الأطراف
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز. الإثنين 14 فبراير 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة طرابلس مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.

وذكر بيان لمجلس الدولة أن المشري أكد، خلال اللقاء، ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين جميع الأطراف، والتأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة، للوصول للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد.

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يأتي هذا بينما لا يزال الخلاف متواصلاً بشأن مصير الحكومة، بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وعلى هذا، التقت ستيفاني ويليامز في وقت سابق المجلس الرئاسي، وبحثت «آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا».

كما التقت أمس الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وجددت ويليامز دعوتها إلى كافة الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية للعمل «ضمن الإطار السياسي» والمحافظة على استقرار ليبيا.

وفي اليوم نفسه (الأحد) التقت وليامز، في العاصمة طرابلس أيضًا، رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وأكدت ضرورة المضي قدمًا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء.

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