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وليامز تجتمع مع المجلس الرئاسي لمناقشة «آخر مستجدات العملية السياسية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 05:43 مساء
وليامز تجتمع مع المجلس الرئاسي لمناقشة «آخر مستجدات العملية السياسية»
جانب من اجتماع وليامز مع المنفي واللافي بمقر المجلس الرئاسي، 14 فبراير 2022. (المجلس)
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استقبل المجلس الرئاسي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين «لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا».

وقال المجلس، في بيان، إن اللقاء استعرض جهود البعثة الأممية لدعم العملية السياسية، فيما جرى التأكيد على ضرورة وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والدولة.

وأضاف البيان أن وليامز أشادت بـ«جهود المجلس الرئاسي والخطوات المنجزة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية».

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إلى ذلك، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اليوم الإثنين، لمناقشة «تعزيز حالة الاستقرار، ومشروع المصالحة الوطنية».

وتحدث المنفي، بحسب بيان آخر صادر عن المجلس، عن «أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والاستفادة من الزخم الشعبي للانتخابات المقبلة، تلبيةً لمطالب الليبيين في ممارسة حقهم»، مضيفًا أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، من أجل تقريب وجهات النظر لإنجاح هذه المرحلة.

وتطرق السفير الإيطالي إلى «دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار السياسي في ليبيا، وصولًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية»، مؤكدًا «ضرورة المحافظة على ما حققه المجلس الرئاسي من توحيد للمؤسسات، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية»، وفق البيان. 

جانب من اجتماع المنفي مع السفير الإيطالي بمقر المجلس الرئاسي، 14 فبراير 2022. (المجلس)
جانب من اجتماع المنفي مع السفير الإيطالي بمقر المجلس الرئاسي، 14 فبراير 2022. (المجلس)
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