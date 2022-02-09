المنفي لمحافظ المصرف المركزي: لا حياد عن توحيد كل مؤسسات الدولة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه «لا حياد عن توحيد كل مؤسسات الدولة جميعًا، حتى تقوم بتقديم خدماتها ومهامها لبلادنا وللمواطن الليبي في أفضل الظروف»، مشددًا على أن هذا «هو الهدف الذي لم يدخر المجلس الرئاسي جهدًا لتحقيقه».

جاء تأكيد المنفي خلال اجتماعه بمكتبه في مقر ديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والكبير بحث آخر تطورات توحيد المؤسسة النقدية في البلاد، ومتابعة الإجراءات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف.

- الكبير يبحث توحيد «المركزي» مع المنفي والدبيبة والنويري والمشري

- الكبير يطلع المنفي على خطة توحيد المصرف المركزي

- الصديق الكبير والحبري يناقشان «توحيد المركزي» في اجتماع مع سفراء عدد من الدول

وبدأت عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي في 6 ديسمبر 2021، وتوافق محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري على مسارات العمل، والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، بحسب بيان صادر عن المصرف.

وأكد الكبير والحبري التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف. وذلك بعدما ناقشا مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية «ديلويت» إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.