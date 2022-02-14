القبض على نزلاء هاربين من سجن الكويفية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، ضبط عدد من النزلاء الهاربين من سجن الكويفية بمدينة بنغازي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عناصر البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق ألقت القبض على عدد من النزلاء الهاربين من سجن الكويفية بمدينة بنغازي.

وأشارت إلى أن مديرية أمن طبرق تلقت بلاغًا يفيد بفرار عدد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا قتل بمدينة بنغازي، وفرارهم إلى مدينة طبرق، حيث بدأ أعضاء القسم بالتحرى وجمع المعلومات عن السجناء وتحديد أماكنهم والقبض عليهم، وعددهم أربعة سجناء.

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وأوضحت أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وجرى تسليمهم إلى جهاز الشرطة القضائية بمدينة بنغازي.

وفي 5 فبراير الجاري، أصدرت النيابة العامة الليبية، بيانًا حول واقعة هروب السجناء، وقالت إن النزلاء الثمانية؛ منهم أربعة صدرت ضدهم أحكام بالإعدام قصاصًا، والبقية أُودعوا في محبسهم للتحقيق في جرائم القتل العمد المسندة إليهم.