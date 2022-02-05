النيابة تحقق في هرب 8 نزلاء من سجن الكويفية وتأمر بحبس المكلفين بحراستهم

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت النيابة العامة الليبية، بيانا حول التحقيق في هروب ثمانية من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية الرئيسية، مؤكدة أن وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام بنغازي، يباشر إجراءات التحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.

ولفت البيان إلى أن الثمانية نزلاء؛ منهم أربعة صدرت لهم أحكام بالإعدام قصاصاً؛ والبقية أودعوا في محبسهم بمناسبة التحقيق في جرائم القتل العمد المسندة إليهم .

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وأوضحت النيابة العامة، أن وكيل النائب العام في بنغازي، استجوب عدداً من قيادات المؤسسة والعاملين فيها؛ كما انتقل إلى إقامة النزلاء وعاينه وناظر الأدوات المستعملة لتمكينهم من الهرب؛ وسمع شهادة نزلاء المؤسسة الذين عاينوا الواقعة؛ وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

فيما قرر وكيل النيابة العامة حبس قيادات المؤسسة، بعد «قيام الدليل» على إحجامهم عن تبليغ الجهة المختصة بالواقعة؛ وإثبات واقع التقصير والإهمال من قبل بعض العاملين المكلفين بمهام الحراسة والحماية.

كما أصدر وكيل النيابة قراراً بمباشرة إجراءات البحث عن الفارين وضبطهم وإحضارهم.