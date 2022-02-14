2800 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و10 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2800 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، و129 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 4208 مصابين، وتُوفي 10 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 31% من إجمالي 9021 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 6221 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع سبع حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية، وحالة في المنطقة الجنوبية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 473 ألفًا و114 حالة، منها 44 ألفًا و492 حالة نشطة، بينما تعافى 422 ألفًا و487 حالة، وسُجلت 6135 حالة وفاة بالمرض في البلاد.