باشاغا يتسلم قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة من مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، مساء الخميس، إن رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، تسلم من مدير مكتب شؤون الرئاسة بالمجلس، عوض الفيتوري، قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة وذلك «بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسة اليوم باختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة».

ونوه بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إلى أنه على باشاغا «تشكيل حكومته في غضون 15 يوما من تاريخه».

وأعلن بليحق في وقت سابق اليوم أن مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار باشاغا لتشكيل الحكومة الجديدة وإقرار التعديل الدستوري الثاني عشر، وذلك بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

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وثمنت مصر ما توصل إليه مجلس النواب من إجراءات اليوم «بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات»، منوهة إلى «أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها».

لكن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، قال للصحفيين في نيويورك إن «المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبدالحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا»، مشيرا إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، تجري مشاورات مع الأطراف الليبية لاستيضاح الموقف.

في حين، قالت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني، إن روما « تواصل في هذا الوضع الدقيق، ضمان دعمها لعمل الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، حتى لا نغفل عن الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة».