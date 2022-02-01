تعليق جلسة «النواب» إلى الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تعليق جلسة الثلاثاء، إلى الأسبوع المقبل.

ودعا صالح، النواب إلى دراسة القوانين المعروضة أمامهم لسرعة البت فيها، حسب كلمته في نهاية الجلسة.

ولخص النقاط التي توافق عليها النواب اليوم في التالي: «تشكيل لجنة مراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، على أن يكون أغلب أعضائها من الخبراء، ويجري اختيارهم بشروط محددة، كي لا تكون هناك مجموعة غالبة، على أن تقدم ما تصل إليه إلى مجلس النواب وإعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم ونوابهم، وضرورة عرض قانون المحافظ الاستثمارية، والتأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمنع التدخل في الشأن الليبي، ومخاطبة وزارة الخارجية لمتابعة احترام الأعراف الدبلوماسية من قبل السفراء».