مراقبة التعليم تنفي تأجيل الدراسة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بنغازي، السبت، أن الدراسة مستمرة في جميع المؤسسات التعليمية بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أنه «لا صحة لأي أخبار أخرى».

جاء ذلك في منشور لمراقبة التربية والتعليم بنغازي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد أنباء تداولتها منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل الدراسة في مدارس بنغازي.

طرابلس: تأجيل الدراسة أسبوعين

وجاء هذا الإعلان، قبل ساعات من قرار وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إيقاف الدراسة بمراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدٍ الأحد، على أن يجري احتساب مدة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام، وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وجرى الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع لوزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز.