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إيقاف الدراسة في حي الأندلس 15 يوما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 03:27 مساء
إيقاف الدراسة في حي الأندلس 15 يوما
اجتماع طارئ بالمجلس البلدي حي الأندلس، 23 يناير 2022. (مراقبة التعليم بحي الأندلس)
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أعلنت مراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس، اليوم الأحد، إيقاف الدراسة لمدة 15يومًا، اعتباراً من غداً الاثنين (24 يناير) إلى الخامس من فبراير المقبل، مع تفاقم الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية، رغم نفي وزارة التربية والتعليم، أمس السبت توقف الدراسة في أي مرحلة من مراحلها.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ بالمجلس البلدي حي الأندلس، حيث تقرر التنسيق مع جهات الإختصاص في مجال الصحة علي التطعيم الإجباري للمعلمين و المعلمات و العاملين بالقطاع، وفق الصفحة الرسمية لمراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار بيان المجلس البلدي إلى «صعوبة استمرار الدراسة في الوقت الحاضر بالبلدية لتفاقم الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية»، وتقرر «توفير كل ما أمكن توفيره لمكافحة الجائحة داخل المؤسسات التعليمية عند العودة للدراسة»، و«وضع خطة للإمتحانات النصفية داخل المؤسسات التعليمة».


حضر الاجتماع عميد البلدية، وراقب التربية و التعليم حي الأندلس، ومدير مكتب التعليم الأساسي، ومدير مكتب الإمتحانات، ومدير مكتب التعليم الخاص، وعضو المجلس البلدي، ورئيس اللجنة المكلف من وزارة التعليم بمتابعة الاطار الوبائي بالمدارس، وعدد من مدراء المدارس للتعليم الأساسي و الثانوي.

جاء ذلك رغم نفي وزارة التربية والتعليم، توقف الدراسة في أي مرحلة من مراحلها وفي جميع الصفوف. وقالت الوزارة في بيان أمس، إن الدراسة مستمرة لكل الصفوف والمراحل الدراسية في كامل التراب الليبي، مؤكدة أنه «لا صحة للشائعات المتداولة بشأن إيقافها».

اجتماع طارئ بالمجلس البلدي حي الأندلس، 23 يناير 2022. (مراقبة التعليم بحي الأندلس)
اجتماع طارئ بالمجلس البلدي حي الأندلس، 23 يناير 2022. (مراقبة التعليم بحي الأندلس)
اجتماع طارئ بالمجلس البلدي حي الأندلس، 23 يناير 2022. (مراقبة التعليم بحي الأندلس)
اجتماع طارئ بالمجلس البلدي حي الأندلس، 23 يناير 2022. (مراقبة التعليم بحي الأندلس)
اجتماع طارئ بالمجلس البلدي حي الأندلس، 23 يناير 2022. (مراقبة التعليم بحي الأندلس)
اجتماع طارئ بالمجلس البلدي حي الأندلس، 23 يناير 2022. (مراقبة التعليم بحي الأندلس)
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