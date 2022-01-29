اعتبارا من غد.. إيقاف الدراسة في طرابلس الكبرى أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إيقاف الدراسة بمراقبات التربية والتعليم طرابلس الكبرى لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدٍ الأحد، على أن يجري احتساب مدة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام، وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني لمُكافحة الأمراض.

وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة إلى «اتخاذ القرار في اجتماع لوزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات، مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز».

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وأوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض د.حيدر السائح أن «قرار إيقاف الدراسة لأسبوعين سببه تفاقم الوضع الوبائي في بلديات طرابلس الكبرى».وشدد وزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات على «احتساب مدة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام»، موضحين أن «الدراسة في بقية مُراقبات التربية والتعليم مستمرة شرط التقيد بالبروتوكول الصحي المعمول به».

ويوم الأحد الماضي، أعلنت مراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس إيقاف الدراسة لمدة 15يومًا، اعتباراً من الاثنين (24 يناير) إلى الخامس من فبراير المقبل، مع تفاقم الوضع الوبائي داخل المؤسسات التعليمية، رغم نفي وزارة التربية والتعليم توقف الدراسة في أي مرحلة من مراحلها.