«التعليم»: إلزامية التطعيم ضد «كورونا» لكل العاملين بالقطاع

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، مسعودة الأسود، إنه «لن يسمح بدخول العاملين بقطاع التعليم إلى المؤسسات التعليمية إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم» تفيد تلقيه لقاحًا مضادًا لفيروس «كورونا».

وفي خطاب وجهته إلى مراقبي التعليم، أكدت مسعودة ضرورة اعتماد بطاقة التطعيم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك وفقًا للقرار رقم «466» الصادر عن رئاسة الوزراء.

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ونهاية ديسمبر، خلص اجتماع عُقِد بديوان وزارة التربية والتعليم مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، إلى «استمرار الخطة الدراسية الحالية» بتوصية من اللجنة العلمية التابعة للمركز. وأوضح السائح أن تقرير اللجنة العلمية خلص إلى ضرورة الاستمرار بالخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من قطاع التعليم، طلابًا ومعلمين وإداريين.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في أكتوبر الماضي، مدير ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتقديم خطة إلزامية للتطعيم ضد فيروس «كورونا»، من خلال إجراءات إدارية وقانونية ملزمة للمواطنين.

وشهد منحنى الإصابات بفيروس «كورونا» في ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة وسط تحذيرات من المركز الوطني لمكافحة الأمراض من موجة وبائية جديدة. وسجلت ليبيا منذ ظهور الوباء فيها في مارس 2020 وحتى الجمعة، 403 آلاف و144 حالة بينها 387 ألفًا و529 حالة شفاء، و9708 حالات نشطة، و5907 وفيات.