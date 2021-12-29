«التعليم»: استمرار الخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من القطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 03:09 مساء
جانب من اجتماع وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 28 ديسمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

خلص اجتماع عُقِد بديوان وزارة التربية والتعليم مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، إلى «استمرار الخطة الدراسية الحالية» بتوصية من اللجنة العلمية التابعة للمركز.

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير التربية والتعليم، المكلف، أحمد أبوخزام، ومسؤولون بالوزارة، أوضح السائح أن تقرير اللجنة العلمية خلص إلى ضرورة الاستمرار بالخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70 من قطاع التعليم، طلابًا ومعلمين وإداريين، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمركز لمتابعة التطعيمات في مراقبات التربية والتعليم كافة. بدوره، شدد وزير التربية والتعليم المكلف، أحمد أبوخزام على ضرورة العمل بخطة تطعيمات، مؤكدًا أن «صحة أبنائنا الطلاب أمر مهم، ويُعد من أولى أولويات الوزارة»، وفق البيان.

جانب من اجتماع وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 28 ديسمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)
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