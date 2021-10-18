الدبيبة يوجه بفرض إلزامية التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 08:56 مساء
رئيس الوزراء يجتمع بنائب ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (مكتب الإعلام لحكومة الوحدة الوطنية)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بتقديم خطة إلزامية للتطعيم ضد فيروس كورونا، من خلال إجراءات إدارية وقانونية ملزمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه، بديوان مجلس الوزراء، مدير ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

تطبيق وبطاقة إلكترونية للمطعمين
وأكد الدبيبة ضرورة متابعة التطعيمات ومعالجة الصعوبات التي تواجه المواطن في تلقيه، وكذلك إصدار التطبيق الإلكتروني وبطاقات إلكترونية للمطعمين وفق المعايير الدولية، الذي سيساعد المواطنين في التنقل والحركة عند سفرهم وكذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية سليمة.

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وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تكثيف الحملة التوعوية التي تصاحب التطعيم والوقاية من كورونا، مؤكدًا أيضًا ضرورة الاهتمام بمكافحة الأمراض الأخرى مثل الدرن والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرهما كونها من اختصاصات المركز.

وفي معرض حديثه، أكد مدير المركز أن خطة المركز ستكون مشددة في ملف التطعيمات بعد وصول ثلاثة ملايين جرعة جديدة، التي تساعد على إلزامية التطعيم.

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