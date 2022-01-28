صنع الله يبحث مع كشافة مصراتة توفير الدعم لاستمرار النشاط الكشفي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع وفد من فوج كشافة ومرشدات مصراتة، توفير المؤسسة سبل الدعم للمساهمة في استمرار النشاط الكشفي.

اللقاء الذي عُقد الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حضره مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدائم، وفق بيان للمؤسسة اليوم.

وبحسب البيان، عبّر وفد الكشافة عن شكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال، معبرين عن أملهم في الحصول على دعم المؤسسة للمساهمة في استمرار النشاط الكشفي وتقديم الخدمات وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجههم.

فيما لفت صنع الله، إلى دور الكشافة والمرشدات في خدمة الوطن، والذين «كان لهم دور كبير في الحروب والأزمات التي مرت بالبلد»، ضاربا المثال بما قامت به مفوضية كشافة بنغازي في تجهيز مقر شركة الجوف للتقنية النفطية في البلدية وإزالة الركام والمخلفات بعد تعرضه للدمار نتيجة الحروب.

وتابع «اعتمدنا مقترحا مقدما من إدارة التنمية المستدامة، بشأن أن يكون هذا العام عام الشباب، وسنقدم كل الدعم لهم سواء في الأندية الرياضية أو الكشافة والمرشدات، في حال استمرار إنتاج النفط واستقرار الأوضاع في البلاد والحصول على الميزانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها.

- مؤسسة النفط تجدد التحذير من تأثر الإنتاج بالميزانيات المتعثرة

- بدعم من مؤسسة النفط.. افتتاح مختبر طبي في العجيلات

فيما منح الحاضرون رئيس المؤسسة المنديل الفخري للكشافة، باعتباره عضوا شرفيا للحركة الكشفية، كما جرى منحه لوحة فنية للجامع العالي بوسط مصراتة، والذي بني في العصر العثماني الثاني، ثم هدم وأعيد بناؤه فـي الثمانينيات من القرن الماضي، واللوحة للرسام الليبي الشهير محمد حيدر.

وبحسب البيان، ضم وفد الكشافة، قائد فوج كشاف مصراتة عبدالرحمن الصديق بادي، والقائد عبداللطيف المنتصر، والقائد علي مصطفي الحويج، والقائد يونس يوسف مراد، والقائد الطاهر أبوشعالة، والقائد محمد خضر، والقائد محمد أبوشيبة.

من لقاء مصطفى صنع الله، مع وفد من فوج كشافة ومرشدات مصراتة, (المؤسسة الوطنية للنفط)

من لقاء مصطفى صنع الله، مع وفد من فوج كشافة ومرشدات مصراتة, (المؤسسة الوطنية للنفط)