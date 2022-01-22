Atwasat

بدعم من مؤسسة النفط.. افتتاح مختبر طبي في العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 10:15 مساء
بدعم من مؤسسة النفط.. افتتاح مختبر طبي في العجيلات
افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
alwasat radio

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، افتتاح المختبر الطبي بالمركز الصحي الفريخ التابع لبلدية الجديدة بالعجيلات، وذلك ضمن برامجها للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية

وجرى تجهيز المركز، الذي يعتبر الأقرب لمجمع مليتة للغاز، بأجهزة التحاليل الطبية، والمشغلات، وأسرة إيواء الطوارئ، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز الموجات فوق الصوتية، وعدد من أسطوانات الأكسجين وكرسي متكامل لعلاج الأسنان وجهاز تصوير أشعة، وأيضًا جهاز تعقيم حديث، وفق بيان للمؤسسة.

- صنع الله: مؤسسة النفط تتعامل مع مواطني المناطق المحيطة لعملياتها «كأصحاب مصلحة»
- صنع الله: رغم الصعوبات رفعنا إنتاج النفط 310% إلى 440 مليون برميل في 2021
-صنع الله: مؤسسة النفط لم تتحصل سوى على 11% من الميزانية اللازمة للعام 2021

وأشار البيان إلى أن هذه المعدات ستسهم في تحسين الخدمة الصحية التي تقدم للمواطنين وإجراء التحاليل الطبية لأول مرة بالمنطقة. وجرت مراسم الافتتاح بحضور مندوبين عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، ومدير المركز الصحي، محمد عبعوب، ووجهاء وأعيان وسكان محلة الفريخ، ومدير أمن العجيلات العميد علي القطوي، ومدير الخدمات الطبيه بالعجيلات، عمار أبوصاع.

افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»

موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض

مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة

الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة
قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»

الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت
هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي

هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تسجيل 37 حالة إصابة بفيروس كورونا في بني وليد
تسجيل 37 حالة إصابة بفيروس كورونا في بني وليد
إصابة طبيبة في انقلاب سيارة بطرابلس
إصابة طبيبة في انقلاب سيارة بطرابلس
وقفة في تاورغاء للمطالبة بتعويض أصحاب المنازل المدمرة
وقفة في تاورغاء للمطالبة بتعويض أصحاب المنازل المدمرة
وليامز تؤكد الدعم الأممي لمشاركة الشباب في الحياة السياسية الليبية
وليامز تؤكد الدعم الأممي لمشاركة الشباب في الحياة السياسية ...
بدعم من مؤسسة النفط.. افتتاح مختبر طبي في العجيلات
بدعم من مؤسسة النفط.. افتتاح مختبر طبي في العجيلات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
سلامة الغويل لـ«قناة الوسط»: منحة الزواج تخلق الأمل في نفوس الليبيين
سلامة الغويل لـ«قناة الوسط»: منحة الزواج تخلق الأمل في نفوس ......
«الداخلية»: ضبط 40 كيلوغراما من مخدر «الحشيش»
«الداخلية»: ضبط 40 كيلوغراما من مخدر «الحشيش»...
وزارة الحكم المحلي تعلق على حريق غابات بلدية درج
وزارة الحكم المحلي تعلق على حريق غابات بلدية درج...
بدعم من مؤسسة النفط.. افتتاح مختبر طبي في العجيلات
بدعم من مؤسسة النفط.. افتتاح مختبر طبي في العجيلات...
وليامز تؤكد الدعم الأممي لمشاركة الشباب في الحياة السياسية الليبية
وليامز تؤكد الدعم الأممي لمشاركة الشباب في الحياة السياسية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط