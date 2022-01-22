بدعم من مؤسسة النفط.. افتتاح مختبر طبي في العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، افتتاح المختبر الطبي بالمركز الصحي الفريخ التابع لبلدية الجديدة بالعجيلات، وذلك ضمن برامجها للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية

وجرى تجهيز المركز، الذي يعتبر الأقرب لمجمع مليتة للغاز، بأجهزة التحاليل الطبية، والمشغلات، وأسرة إيواء الطوارئ، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز الموجات فوق الصوتية، وعدد من أسطوانات الأكسجين وكرسي متكامل لعلاج الأسنان وجهاز تصوير أشعة، وأيضًا جهاز تعقيم حديث، وفق بيان للمؤسسة.

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وأشار البيان إلى أن هذه المعدات ستسهم في تحسين الخدمة الصحية التي تقدم للمواطنين وإجراء التحاليل الطبية لأول مرة بالمنطقة. وجرت مراسم الافتتاح بحضور مندوبين عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، ومدير المركز الصحي، محمد عبعوب، ووجهاء وأعيان وسكان محلة الفريخ، ومدير أمن العجيلات العميد علي القطوي، ومدير الخدمات الطبيه بالعجيلات، عمار أبوصاع.

افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)

افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)

افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)

افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)

افتتاح مختبر طبي في العجيلات، 22 يناير 2022. (مؤسسة النفط)