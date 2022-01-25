وزير الصحة يبحث توفير احتياجات مستشفى غات من العناصر الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، صباح اليوم، مع مدير مستشفى غات جمعة مسعود، وعضو المجلس البلدي غات فاطمة محمد سيدي، سُبل توفير احتياجات المستشفى من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وتابع الوزير مع مدير المستشفى، سير عمل أقسام النساء والولادة، والجراحة، والباطنة، والعظام، بعد استئناف تشغيلها وتوفير عناصر طبية وطبية مساعدة، وفق بيان للوزارة اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع عُقِد بحضور مدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي، ومدير إدارة المشروعات سامي الشعافي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة السيد طارق الغوج.

والإثنين، ناقشت اللجنة المكلفة من وزير الصحة، الإجراءات النهائية للشروع في تنفيذ الاتفاق المبرم بين وزارتي الصحة الليبية والتركية.

- وفد ليبي في تركيا لتفعيل الاتفاق الصحي بين البلدين

وأوفد وزير الصحة اللجنة لمتابعة الاتفاق الذي يقضي بتشغيل عدد من المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا، حيث التقت أمس الإثنين وفدًا من وزارة الصحة التركية.

وتناول الاجتماع، الذي عقدته اللجنة في اسطنبول، تنفيذ برامج تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.