وفد ليبي في تركيا لتفعيل الاتفاق الصحي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت اللجنة المكلفة من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، الإجراءات النهائية للشروع في تنفيذ الاتفاق المبرم بين وزارتي الصحة الليبية والتركية.

وأوفد وزير الصحة اللجنة لمتابعة الاتفاق الذي يقضي بتشغيل عدد من المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا، حيث التقت اليوم الإثنين وفدًا من وزارة الصحة التركية، وفق بيان نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي سداد ديون علاج المرضى الليبيين

وتناول الاجتماع، الذي عقدته اللجنة في إسطنبول، تنفيذ برامج تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

وفي 17 ديسمبر الماضي، زار وزير الصحة علي الزناتي تركيا، وبحث مع نظيره التركي فخر الدين قوجة، سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، المترتبة على علاج المرضى الليبيين بتركيا.

جانب من زيارة وفد ليبي إلى تركيا لتفعيل الاتفاق الصحي بين البلدين (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

جانب من زيارة وفد ليبي إلى تركيا لتفعيل الاتفاق الصحي بين البلدين (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)