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«الأرصاد»: موجة برد وأمطار متفرقة تضرب أغلب مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 10:02 صباحا
«الأرصاد»: موجة برد وأمطار متفرقة تضرب أغلب مناطق شمال ليبيا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من موجة برد تؤثر على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز، في نشرة الأرصاد الجوية الصادرة اليوم، إن هذه الموجة ستكون جيدة بداية من الغد على مناطق الشمال الشرقي، يتخللها سقوط زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر بدءًا من بعد غد الثلاثاء.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة:
حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا بداية من يوم الغد، خاصة على المنطقة الممتدة من «المرج والجبل الأخضر حتي طبرق»، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، مع سقوط زخات ثلجية خاصة يوم الثلاثاء على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا مساء الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا من يوم الغد.

«الأرصاد»: موجة برد وأمطار متفرقة تضرب أغلب مناطق شمال ليبيا
«الأرصاد»: موجة برد وأمطار متفرقة تضرب أغلب مناطق شمال ليبيا
«الأرصاد»: موجة برد وأمطار متفرقة تضرب أغلب مناطق شمال ليبيا
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