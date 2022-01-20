ضبط 40 كيلوغراما من مخدر الحشيش ببوترابة والقبض على شخصين «سوابق» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، ضبط 40 كيلوغراما من مخدر الحشيش داخل حقيبة مغلقة بجانب محطة التحلية على شاطئ البحر بمنطقة بوترابة، فيما أعلن جهاز مكافحة المخدرات القبض على شخصين من ذوي السوابق بحوزتهم سلاح ومخدرات في مدينة بنغازي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الكمية جرى ضبطها من قِبل أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع ساحل وجردس العبيد، مؤكدة التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتصرف والاختصاص.

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كما أعلن جهاز مكافحة المخدرات، ضبط شخصين في مدينة بنغازي بحوزتهم 11 قطعة من مخدر الحشيش وقنينة خمر محلية الصنع وأداتي تعاطي وأوراق «بفرة» وكذلك بندقية نوع «إف إن» وذخيرة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح الجهاز أن المتهمين أُلقي القبض عليهم في كمين محكم «بعملية بيع وشراء معهما» أُعد لهما بعد التأكد من معلومات مصدرية عن وجود تشكيل عصابي يقوم بترويج المخدرات داخل مدينة بنغازي.

مخدر الحشيش الذي عثر عليه بمنطقة بوترابة. (وزارة الداخلية)