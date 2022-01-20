Atwasat

ضبط 40 كيلوغراما من مخدر الحشيش ببوترابة والقبض على شخصين «سوابق» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 06:09 مساء
ضبط 40 كيلوغراما من مخدر الحشيش ببوترابة والقبض على شخصين «سوابق» في بنغازي
مخدر الحشيش الذي عثر عليه بمنطقة بوترابة. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، ضبط 40 كيلوغراما من مخدر الحشيش داخل حقيبة مغلقة بجانب محطة التحلية على شاطئ البحر بمنطقة بوترابة، فيما أعلن جهاز مكافحة المخدرات القبض على شخصين من ذوي السوابق بحوزتهم سلاح ومخدرات في مدينة بنغازي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الكمية جرى ضبطها من قِبل أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع ساحل وجردس العبيد، مؤكدة التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتصرف والاختصاص.

- القبض على شخص متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة جنزور
- إتلاف 100 كيلو غرام من مخدر الحشيش في أجدابيا
- ضبط مهرب مخدرات بحوزته 10 كليوغرامات حشيش و190 ألف دينار

كما أعلن جهاز مكافحة المخدرات، ضبط شخصين في مدينة بنغازي بحوزتهم 11 قطعة من مخدر الحشيش وقنينة خمر محلية الصنع وأداتي تعاطي وأوراق «بفرة» وكذلك بندقية نوع «إف إن» وذخيرة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح الجهاز أن المتهمين أُلقي القبض عليهم في كمين محكم «بعملية بيع وشراء معهما» أُعد لهما بعد التأكد من معلومات مصدرية عن وجود تشكيل عصابي يقوم بترويج المخدرات داخل مدينة بنغازي.

مخدر الحشيش الذي عثر عليه بمنطقة بوترابة. (وزارة الداخلية)
مخدر الحشيش الذي عثر عليه بمنطقة بوترابة. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا

واشنطن تسمح لدول البلطيق بإرسال أسلحة أميركية إلى أوكرانيا
محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»

محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا

بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)

التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)
فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا

فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا
الكتابة رأسمالي الرمزي!

الكتابة رأسمالي الرمزي!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
طلاب «التقنية الإلكترونية» ببني وليد يتظاهرون للمطالبة بعودة عميد الكلية
طلاب «التقنية الإلكترونية» ببني وليد يتظاهرون للمطالبة بعودة عميد...
ضبط 40 كيلوغراما من مخدر الحشيش ببوترابة والقبض على شخصين «سوابق» في بنغازي
ضبط 40 كيلوغراما من مخدر الحشيش ببوترابة والقبض على شخصين «سوابق»...
المنفي يؤكد ضرورة استكمال شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية
المنفي يؤكد ضرورة استكمال شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية
النائب العام يحظر عودة عميد بلدية بني وليد السابق لممارسة مهامه
النائب العام يحظر عودة عميد بلدية بني وليد السابق لممارسة مهامه
السفير الأميركي يشيد بالإعلان عن بدء عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
السفير الأميركي يشيد بالإعلان عن بدء عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
المزيد
الشركة العامة للكهرباء تناقش وضع خطة خاصة للانسكابات النفطية في البيئة البحرية
الشركة العامة للكهرباء تناقش وضع خطة خاصة للانسكابات النفطية......
وليامز تتفق مع سفير تركيا على أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا
وليامز تتفق مع سفير تركيا على أهمية دعم المسار السياسي في ......
في العدد«322»: تقرير مصير الحكومة.. وتحذير من موجة وبائية
في العدد«322»: تقرير مصير الحكومة.. وتحذير من موجة وبائية...
السفير الأميركي يشيد بالإعلان عن بدء عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
السفير الأميركي يشيد بالإعلان عن بدء عملية إعادة توحيد مصرف ......
النائب العام يحظر عودة عميد بلدية بني وليد السابق لممارسة مهامه
النائب العام يحظر عودة عميد بلدية بني وليد السابق لممارسة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط