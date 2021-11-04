ضبط مهرب مخدرات بحوزته 10 كليوغرامات حشيش و190 ألف دينار

كمية من مخدر الحشيش التي عثر عليها بحوزة متهم في العجيلات، 4 نوفمبر 2021، (الداخلية)

ضبط رجال الأمن مهرب مخدرات يحمل الجنسية التونسية، وبحوزته عشرة كيلوغرامات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 190 ألف دينار.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات لمكتب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن وجود شخص مقيم في العجيلات، يمتهن ترويج الحشيش بكميات كبيرة داخل المدينة ومناطق بالعاصمة طرابلس، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وعلى الفور، باشر أعضاء مكتب التحريات، عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات عن المتهم، ما أسفرت عن ضبط شريكه التونسي، بينما لاذ بالفرار بعد أن صدم سيارة الدورية.

واتُخِذت الإجراءات القانونية مع المقبوض عليه، وأحيل إلى نيابة مكافحة المخدرات من حيث الاختصاص، ولا يزال البحث مستمرًا لضبط المتهم الآخر.

كمية من مخدر الحشيش التي عثر عليها بحوزة متهم في العجيلات، 4 نوفمبر 2021، (الداخلية)

كمية من مخدر الحشيش التي عثر عليها بحوزة متهم في العجيلات، 4 نوفمبر 2021، (الداخلية)

كمية من مخدر الحشيش التي عثر عليها بحوزة متهم في العجيلات، 4 نوفمبر 2021، (الداخلية)

كمية من مخدر الحشيش التي عثر عليها بحوزة متهم في العجيلات، 4 نوفمبر 2021، (الداخلية)