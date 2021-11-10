إتلاف 100 كيلو غرام من مخدر الحشيش في أجدابيا

إتلاف 100 كيلو غرام من مخدر الحشيش في أجدابيا, 10 نوفمبر 2021. (فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا)

أتلف فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة أجدابيا، اليوم الأربعاء، 100 كيلو غرام من مخدر الحشيش ضبطت بالمدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع، مساعد ضابط أول عبد الفتاح إكنيبيص، إلى «بوابة الوسط»، إن الكمية التي تم إتلافها ضبطت خلال اليومين الماضيين في مدينة أجدابيا على متن سيارتين نوع «كيا»، رصاصيتي اللون، بقيادة شخصين يحملان الجنسية الليبية، وتقدر بنحو 100 كيلو غرام من مخدر الحشيش.

وتابع أن كمية الحشيش المضبوطة، كانت قادمة من المنطقة الغربية، وتحديدًا من مدينة العجيلات، باتجاه طبرق، فيما أتلفت بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

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والإثنين أعلن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا، ضبط 100 كيلو من مخدر الحشيش أثناء محاولة المتهمين العبور بتلك الكمية من مدينة أجدابيا باتجاه طبرق.

إتلاف 100 كيلو غرام من مخدر الحشيش في أجدابيا, 10 نوفمبر 2021. (فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا)