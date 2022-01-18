بليحق: لجنة خارطة الطريق تنتهي من أعمالها في يناير

القاهرة - بوابة الوسط

خلصت جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، إلى استمرار عمل لجنة خارطة الطريق المشكّلة بقرار من المجلس، واستكمال تواصلها مع كل الأطراف والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية حتى الوصول إلى «موعد حقيقي للاستحقاق في أقرب الآجال»، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في فيديو بثه عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن المجلس، الذي انعقد برئاسة رئيسه عقيلة صالح، والنائب الأول، فوزي النويري، قرر تحديد نهاية شهر يناير الجاري كموعد نهائي لاستكمال أعمال اللجنة.

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وأوضح أن عقيلة صالح أكد خلال الجلسة، التي خُصصت للاستماع إلى إحاطة من لجنة خارطة الطريق حول ما أنجزته، ضرورة استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب في المواعيد المحددة، وفق القانون يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، دون الحاجة إلى توجيه دعوة رسمية إلى النواب، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين.

وفي بداية جلسة الثلاثاء تحدث عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصرالدين مهنى، عن مسارات أربعة للجنة هي «الدستورية والتنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن»، معربًا عن تفاؤله بالتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا. وأعلن عقيلة تعليق الجلسة بعدما شهدت مشادات بين النواب على خلفية حديث النائب أبوبكر الغزالي عن ضرورة إيجاد حل لـ«معضلة الميليشيات».

جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق، الثلاثاء 18 يناير 2022. (عبدالله بليحق)

جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق، الثلاثاء 18 يناير 2022. (عبدالله بليحق)