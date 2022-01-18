تعليق جلسة مجلس النواب لمناقشة «خارطة الطريق»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تعليق جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، لمناقشة خلاصات لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من المجلس.

وأعلن عقيلة تعليق الجلسة في وقت شهدت مشادات بين النواب على خلفية حديث النائب أبوبكر الغزالي عن ضرورة إيجاد حل لـ«معضلة الميليشيات». ولم يحدد رئيس المجلس موعد استئناف الجلسة.

وفي بداية الجلسة تحدث عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصرالدين مهنى، عن مسارات أربعة للجنة هي «الدستورية والتنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن»، معربًا عن تفاؤله بالتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا.