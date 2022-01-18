رئيس لجنة خارطة الطريق: متفائلون بالوصول إلى حل في المسارات الدستورية والتنفيذية والأمن والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصرالدين مهنى، عن تفاؤله بالوصول إلى حل في المسارات المحددة للجنة وهي «الدستورية والتنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن».

ونفى مهنى وجود خلافات مع مجلس الدولة، قائلا إن الأعضاء الذين اجتمعوا معهم كانوا متعاونين «ولم يكونوا الشريك المخالف، بل الشريك الموالف»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

وبخصوص التواصل مع الأطراف الدولية، أشار إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها الابتعاد عن السفارات قدر الإمكان، والاكتفاء فقط بلقاءات مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.