«رأس لانوف»: إعادة تأهيل مصنع الإيثيلين استغرق 5 ملايين ساعة عمل

اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك)

قالت رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان بسيبسو، إن تأهيل رأس لانوفرأس لانوف استغرق 5 ملايين ساعة عمل لإعادة تشغيله، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ كافة الأنشطة المستهدفة لضمان جاهزية المصنع لإعادة التشغيل.



جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، وبحضور: أبو القاسم شنقير، وجاد الله العوكلي، والعماري محمد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وشعبان بسيبسو رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد عوض، وأحمد سليمان، وفرج الفرجاني وعبدالرزاق زريبة أعضاء لجنة إدارة الشركة.



وناقش الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، النشاط السنوي للشركة، وما جرى إنجازه في العام 2021 والمشاريع المقترح تنفيذها في العام 2022، واستعراض الترتيبات المالية والميزانيات اللازمة لخطة الشركة للعام 2022.



وأشاد صنع الله، خلال الاجتماع، بـ«المهنية العالية التي تبنتها الشركة في مراجعة واعتماد المشاريع الرأسمالية، وكذلك استمرار الشركة خلال عام 2021 في بذل جهودها لاستمرار تشغيل مصنع البولي إيثلين من خلال استيراد كميات من الإيثلين لتشغيل الخط الأول مرتفع الكثافة».

وتحدث بسيبسو عن الصعوبات التي واجهت الشركة، فضلا عن «جهود مضنية لثلاث سنوات، وتنفيذ أكثر من 5 ملايين ساعة عمل، لتنفيذ كافة الأنشطة المستهدفة لضمان جاهزية مصنع الإثيلين لإعادة التشغيل».

وأوضح بسيبسو جملة من الأنشطة والمشاريع التي نفذتها الشركة خلال العام 2021، وأبرزها الشروع في إنشاء محطتي تحلية جديدتين بمرافق الشركة واستكمال أنشطة الصيانة لكافة وحدات المرافق وفق المستهدف بخطة إعادة التشغيل وتشغيل مصنع البولي إثيلين وإعادة تأهيل ميناء رأس لانوف النفطي، وتطوير أداء العمليات الرئيسية، وتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والإنشائية.

وبالحديث عن الدراسات، أشار صنع الله لدراسة «مصنع استخلاص البنزين» المقدمة من الشركة التي اعتمدتها إدارة المؤسسة وضمّنتها في الميزانية، وأكد أن مشروع الدراسة سيطبق وسيكون إضافة قيّمة للمجمع.

- مراحل نهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين بشركة «رأس لانوف» (صور)

ولفت صنع الله إلى «تحقيق الحلم المتمثل في إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف، بعد أن كان يفتقر إلى كل مقومات التشغيل بدءًا من الكهرباء، قبل اعتماد خطة العمل لإعادة تشغيله في عام 2018».