«رأس لانوف»: إعادة تأهيل مصنع الإيثيلين استغرق 5 ملايين ساعة عمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 12:58 صباحا
اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك)

قالت رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان بسيبسو، إن تأهيل رأس لانوفرأس لانوف استغرق 5 ملايين ساعة عمل لإعادة تشغيله، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ كافة الأنشطة المستهدفة لضمان جاهزية المصنع لإعادة التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، وبحضور: أبو القاسم شنقير، وجاد الله العوكلي، والعماري محمد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وشعبان بسيبسو رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد عوض، وأحمد سليمان، وفرج الفرجاني وعبدالرزاق زريبة أعضاء لجنة إدارة الشركة.

وناقش الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، النشاط السنوي للشركة، وما جرى إنجازه في العام 2021 والمشاريع المقترح تنفيذها في العام 2022، واستعراض الترتيبات المالية والميزانيات اللازمة لخطة الشركة للعام 2022.

وأشاد صنع الله، خلال الاجتماع، بـ«المهنية العالية التي تبنتها الشركة في مراجعة واعتماد المشاريع الرأسمالية، وكذلك استمرار الشركة خلال عام 2021 في بذل جهودها لاستمرار تشغيل مصنع البولي إيثلين من خلال استيراد كميات من الإيثلين لتشغيل الخط الأول مرتفع الكثافة».

وتحدث بسيبسو عن الصعوبات التي واجهت الشركة، فضلا عن «جهود مضنية لثلاث سنوات، وتنفيذ أكثر من 5 ملايين ساعة عمل، لتنفيذ كافة الأنشطة المستهدفة لضمان جاهزية مصنع الإثيلين لإعادة التشغيل».

وأوضح بسيبسو جملة من الأنشطة والمشاريع التي نفذتها الشركة خلال العام 2021، وأبرزها الشروع في إنشاء محطتي تحلية جديدتين بمرافق الشركة واستكمال أنشطة الصيانة لكافة وحدات المرافق وفق المستهدف بخطة إعادة التشغيل وتشغيل مصنع البولي إثيلين وإعادة تأهيل ميناء رأس لانوف النفطي، وتطوير أداء العمليات الرئيسية، وتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والإنشائية.

وبالحديث عن الدراسات، أشار صنع الله لدراسة «مصنع استخلاص البنزين» المقدمة من الشركة التي اعتمدتها إدارة المؤسسة وضمّنتها في الميزانية، وأكد أن مشروع الدراسة سيطبق وسيكون إضافة قيّمة للمجمع.

- مراحل نهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين بشركة «رأس لانوف» (صور)

ولفت صنع الله إلى «تحقيق الحلم المتمثل في إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف، بعد أن كان يفتقر إلى كل مقومات التشغيل بدءًا من الكهرباء، قبل اعتماد خطة العمل لإعادة تشغيله في عام 2018».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا: ما بين 300 و400 من مرتزقة «فاغنر» ينتشرون حاليا في وسط مالي
دولى
أنشيلوتي: أرغب في العودة بكأس السوبر الإسباني إلى مدريد
رياضة عالمية
شركة «كونتو» الفرنسية تفوق قيمتها مليار دولار
اقتصاد
«لا سخرية» من إجراءات الوقاية من «كوفيد» في الإمارات.. جريمة عقوبتها السجن
عربى
تقرير مراقب «كاف» قريميدة حول ملعب شهداء بنينا وسط احتمالية لعب الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
خريطة «بوابة الوسط» للتعرف على مباريات الأمم الأفريقية بالتوقيت الليبي أبرزها ...
رياضة عالمية
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج البحر
اقتصاد
كوريا الشمالية تعلن ثاني تجاربها الصاروخية في أقل من أسبوع
دولى
طبيخ ستيفاني!
وجهات نظر
التنمية في ميزان القيم
وجهات نظر
زلزال عنيف يضرب قبرص ويشعر به مصريون
عربى
عين على الانتخابات | لقاء مع المرشح الرئاسي محمد المزوغي
فيديو
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
فيديو
كاركاتير حليم - غرق شوارع بالمياه جراء أمطار غزيرة في ليبيا
كاريكاتير
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
دولى
صبري قشوط يعلن عبر «الوسط» استقالته من تدريب فريق الأفريقي
رياضة محلية
محمد صلاح: مصر ليست مرشحة للفوز بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
لقاء الحداد والناظوري .. بحث تشكيل لجان مشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس