مراحل نهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين بشركة «رأس لانوف» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 07:17 مساء
موظفون في مصنع الإثيلين بشركة رأس لانوف قبل بدء تشغيله، 14 أغسطس 2021. (الشركة)

أكدت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز بدء تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين، بعد نجاح أول اختبارات التشغيل المنفرد لتوربينة ضاغط الإثيلين (1- RT- 14) .

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم السبت، أن رجال المصنع في أقسام الصيانة والتشغيل والإدارات المعنية يسهمون في البدء فعليًّا في عملية التشغيل المنفرد للتوربينات الرئيسية بالمصنع.

وأشارت إلى أنه من المقرر إجراء اختبار باقي التوربينات الرئيسية تباعًا، خلال الأسبوع الجاري، فيما تشير المؤشرات إلى إعادة التشغيل على ما يرام، لافتة إلى تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتجهيز والاختبار التي انطلقت منذ إعلان الخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع الصناعي.

وأرجعت الشركة نجاح أعمال الصيانة حتى الآن إلى «وجود عناصر وطنية مخلص»، مشيرة إلى إهداء «هذه النجاحات المميزة إلى روح الفقيد خالد خليفة الوداوي الذي كان شغوفًا لرؤية المراحل النهائية لعمليات إعادة تشغيل المصنع بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات».

مصنع الإثيلين بشركة رأس لانوف قبل بدء تشغيله، 14 أغسطس 2021. (الشركة)
مصنع الإثيلين بشركة راس لانوف قبل بدء تشغيله، 14 أغسطس 2021. (الشركة)
مصنع الإثيلين بشركة راس لانوف قبل بدء تشغيله، 14 أغسطس 2021. (الشركة)
مصنع الإثيلين بشركة راس لانوف قبل بدء تشغيله، 14 أغسطس 2021. (الشركة)
مصنع الإثيلين بشركة راس لانوف قبل بدء تشغيله، 14 أغسطس 2021. (الشركة)
مصنع الإثيلين بشركة راس لانوف قبل بدء تشغيله، 14 أغسطس 2021. (الشركة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
آرسنال يسقط في ضربة بداية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض ...
ليبيا
«المركزي» ينشر الاعتمادات المستندية للفترة من 29 يوليو إلى 11 أغسطس
ليبيا
«سويس ري للتأمين»: 77 مليار دولار خسائر جراء الكوارث الطبيعية في النصف الأول
دولى
بيان باسم «الإدارة العامة» للمصرف المركزي في بنغازي ينتقد حجم السيولة المخصصة ...
ليبيا
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي فوائد زيت الخردل للشعر الأبيض؟