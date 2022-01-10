جهاز الردع يعلن القبض على الرئيس السابق للشركة القابضة للاتصالات

الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز الرد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مساء اليوم الإثنين، القبض على رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة، فيصل قرقاب، وذلك على خلفية قيامه وآخرين باقتحام مقر الشركة، مؤكدا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وقال جهاز الرد عبر صفحته على «فيسبوك»: «تم اليوم ضبط المدعو فيصل قرقاب على خلفية اقتحام مكتب رئيس مجلس الادارة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (القابضة) بشارع الزاوية وقيدت الواقعة بمركز شرطة باب بن غشير حيث قام المدعو فيصل قرقاب رفقة المدعو محمد الحجازي ومجموعة مسلحة باقتحام مقر الإدارة للشركة القابضة».

وأضاف جهاز الرد أن الاقتحام «كان بشكل غير لائق تم فيه تكسير أبواب الشركة والهجوم على الموظفين وذلك ادّعاءً منهم لتنفيذ حكم صادر لصالح فيصل قرقاب رئيس مجلس الادارة السابق». لافتا «أنه لايزال هناك استشكال في الحكم ولم يتم الفصل فيه نهائياً وأنّ الحكم أساساً لا يتم تنفيذه إلا من خلال الجهات القضائية المخولة».

وأكد جهاز الرد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن القبض على قرقاب جاء في إطار التعاون الأمني بينه والجهات الضبطية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن، وما يتطلبه من حماية مؤسسات الدولة واحترام القوانين والأحكام القضائية.