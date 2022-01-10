«الأرصاد»: سقوط أمطار على بعض المدن الغربية غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار على بعض المدن الغربية غدا الثلاثاء، مع رياح باردة نشطة.

وأشار المركز في بيان مساء اليوم الإثنين إلى انتشار السحب الرعدية على بعض المناطق الشرقية وبداية تكاثر السحب على المدن الغربية «التى من المنتظر أن تكون ماطرة خلال الساعات المقبلة».

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وضمن توقعاته الجوية، حذر المركز عصر اليوم من رياح شمالية غربية، نشطة إلى قوية، مع تجاوز ارتفاع الموج أربعة أمتار، فيما تتراوح حالة البحر بين مضطرب وشديد الاصطراب.

قبل ذلك، توقع المركز بقاء الطقس شتويا ومتقلبا، مع رياح نشطة إلى قوية، وفرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على الشمال الشرقي.