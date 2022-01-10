أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء المتقلبة مع فرصة سقوط أمطار على الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 10:33 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس شتوي ومتقلب، مع رياح نشطة إلى قوية، وفرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على الشمال الشرقى.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و19 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة جيدة من بعد ظهر اليوم، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، قد تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
سقوط أمطار متفرقة، جيدة إلى غزيرة، وتكون رعدية أحيانا على المناطق الجبل الأخضر؛ مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نسبيا على غدامس والحمادة والجفرة، وتتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

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