الدبيبة يطالب بوضع «حلول جدية» للمشاكل الرئيسية لشبكة الصرف الصحي

لقاء الدبيبة مع مدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير شركة الخدمات العامة في طرابلس، الأحد 9 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مدير شركة المياه والصرف الصحي، بضرورة وضع «حلول جدية» لعدد من المشاكل الرئيسية لشبكة المياه والصرف الصحي، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة، مساء اليوم الأحد، بمكتبه في العاصمة طرابلس مع مدير شركة المياه والصرف الصحي،

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن اللقاء خصص لمتابعة أوضاع الشركة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها بحضور مدير شركة الخدمات العامة طرابلس، مشيرا إلى أن الدبيبة «أعطى تعليماته لوضع حلول جدية لعدد من المشاكل الرئيسية لشبكة الصرف الصحي».

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدبيبة تقدم بالشكر للعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة من أجل تصريف مياه الأمطار رغم قلة الإمكانات.

وشهدت مدينة طرابلس خلال اليومين الماضيين هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى غرق عدد من الشوارع جراء تراكم المياه، سيما ميدان «عودة الحياه» الذي جرت صيانته خلال الفترة الماضية وأظهرت صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماع تكدس مياه الأمطار بالطرق المؤدية إليه.