المشري يلتقي النويري في طرابلس لبحث «سبل تسريع مسار العملية الانتخابية»

خالد المشري، وفوزي النويري, طرابلس 8 يناير 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب بالإنابة، فوزي النويري، «المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العملية الانتخابية».

حضر اللقاء الذي عُقد السبت، في مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، عضو مجلس النواب، سالم قنان، وفق بيان للمجلس الأعلى للدولة.

وبحسب البيان، عبر الطرفان عن «رفضهما للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي»، مؤكدين «الملكية الوطنية للعملية السياسية».

وشدد الطرفان على «أن الحل للأزمة لن يكون إلا ليبيًا - ليبيًا، وعبْر الأطراف الليبية مباشرةً».

- المشري لوليامز: الاستفتاء على الدستور هو السبيل الأمثل لإجراء انتخابات ناجحة

- وليامز تؤكد الدعم الأممي لجهود التغلب على تحديات العملية الانتخابية

والجمعة، ناقش النويري مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، دور مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، والقضايا الأساسية للملف الليبي والوقوف على آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية.

وأكدت وليامز، دعم الأمم المتحدة لـ«جميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية، ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة».

وأمس أيضًا التقت وليامز، مع المشري، إذ بحثا سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة في أسرع وقت ممكن، فيما أكد الأخير أن السبيل الأمثل لذلك هو الاستفتاء على الدستور.

خالد المشري، وفوزي النويري, طرابلس 8 يناير 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

خالد المشري، وفوزي النويري, طرابلس 8 يناير 2022. (المجلس الأعلى للدولة)