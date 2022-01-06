«الكهرباء» تجدد المطالبة بموقف حازم حيال الاعتداءات على الشبكة الكهربائية

خط كهرباء في زليتن تعرض للسرقة في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

جددت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، مناشدتها لكافة الجهات الاعتبارية، مطالبة إياها بضرورة التدخل العاجل واتخاذ موقف حازم للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وأعلنت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، سرقة 2100 متر أسلاك من قبل خارجين على القانون، منها 1500 متر أسلاك «ضغط عالي» من خط بن سعدان من المحطة الفرعية العزيل، و600 متر أسلاك «ضغط منخفض» من محول جبريل جمعة بإدارة توزيع ترهونة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء السكنية.

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وقالت الشركة إن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية «ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وتتسب تلك الأعمال غير المسؤولة في إلحاق الضرر بمصالح المواطنين، وتراجع مستوى أداء الشبكة العامة والتأثير على معنويات العاملين بقطاع الكهرباء، فضلا عن التكاليف والخسائر المادية المضاعفة».

كما أكدت الشركة أن ما يحدث من تعديات على مكونات الشبكة الكهربائية في العديد من المناطق «أثر سلبًا على أداء الشبكة الكهربائية وفي إجراء أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة، رغم الجهود التي يبذلها القائمون على هذا القطاع الحيوي المهم من أجل استقرار الشبكة الكهربائية».