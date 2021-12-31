سرقة أسلاك كهرباء بطول 3750 مترا في منطقتين

من أعمال إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي، 20 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، سرقة أسلاك كهرباء بطول 3750 مترا من منطقتين.

وتعرض خط اتجاه «12» في أبوعرقوب لسرقة أسلاك مسافة 2550 مترًا؛ ما أدى إلى فصل التغذية على أكثر من 120 محولًا، وفق بيان للشركة أشار إلى تمكن فرقة الصيانة بدائرة توزيع اسبيعة بالتعاون مع فرقة التركيبات بإدارة توزيع ترهونة من تركيب أسلاك بدل المسروقة.

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وفي بيان منفصل، أشارت الشركة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 1200 متر على محول أبوكيل (خط المشروع) بدائرة توزيع شرق زليتن.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، وسبق أن انتقدت خاصة ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وطالبت بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.