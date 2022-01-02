تخريب 7 أبراج لنقل الكهرباء خلف المشروع الزراعي في أوباري

أحد أبراج الكهرباء التي تعرضت للتخريب خلف المشروع الزراعي في أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إن «مجموعة من المخربين معدومي الضمير قاموا بالعبث بسبعة أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جهد 66 ك.ف خلف المشروع الزراعي أوباري من الناحية الشمالية» بالمنطقة الواقعة جنوب غرب البلاد.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الأبراج السبعة التي جرى الاعتداء عليها «هى الآن معرضة للسقوط في أي لحظة»، مؤكدة استمرارها في العمل بجهد كبير من أجل استقرار الشبكة الكهربائية وصيانة كل الأعطال التي تطرأ عليها.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشركة العامة للكهرباء للأبراج التي تعرضت للتخريب، قيام المعتدين بنزع أجزاء من القضبان الحديدية المستخدمة في دعم تثبيت أبراج نقل الطاقة في مواقعها لتجنب سقوطها جراء الرياح أو بسبب أحمال شد الكبلات.

وتعاني الشبكة العامة للكهرباء في مختلف المناطق من التعديات التي تطال مكوناتها والتي عادة ما تتسبب في انقطاع التيار عن عدد كبير من السكان والمشاريع والمزارع، فضلا عن إلحاق أضرار وخسائر مادية كبيرة للشركة العامة للكهرباء.



أحد أبراج الكهرباء التي تعرضت للتخريب خلف المشروع الزراعي في أوباري. (الشركة العامة للكهرباء)