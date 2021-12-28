سرقة أسلاك كهرباء بطول 5600 متر في مناطق مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 10:51 مساء
سرقة أسلاك كهربائية. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 5600 متر أسلاك ضغط عالٍ بمناطق مختلفة، فيما لا تزال ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية ترهق كاهلها، وتتسبب في ضعف أداء شبكة التوزيع.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن سرقة هذه الأسلاك تسببت في انقطاع الكهرباء على عديد المنازل والمحلات والمزارع.

وتفصيليًّا، أُعلنت سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 650 مترًا على خط السلع من فرعية الفاروق بدائرة توزيع الحي الصناعي، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1800 متر على خط المزارع من محطة شميخ بدائرة توزيع غرب سوف الجين.

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كما أشارت إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 150 مترًا على خط بن عطية من محطة 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير، وسرقة أسلاك بمسافة 1350 مترًا على خط الخزاني من محطة 30 البيطرة بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب، وأسلاك بمسافة 1650 مترًا على خط أبوديب من محطة 30 المشروع بدائرة توزيع القره بوللي.

وكان النائب العام، المستشار الصديق الصور، أكد أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، أظهرت احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها، لإثبات الوقائع وملاحقة مرتكبيها.

وأخيرًا، انتقدت الشركة العامة للكهرباء ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي لا تزال مستمرة، التي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معاناة المواطنين».

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

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