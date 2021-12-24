سرقة أسلاك كهرباء بطول 1500 متر في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 11:58 مساء
عمود كهرباء في سرت تعرض للسرقة، 24 ديسمبر 2021، (بوابة الوسط)

سرق خارجون عن القانون أسلاك بخط كهرباء القرارة الواصل بمحطة صعيبة في مدينة سرت.

وأشار رئيس قسم التشغيل والصيانة بدائرة كهرباء الأودية سرت مهندس عبدالناصر أطبيقة إلى السطو على أسلاك بطول 1500 مترا، على نحو 23 عمود ناقل للكهرباء بالخط.

وأوضح أطبيقة، في حديثه إلى «بوابة الوسط» أن الحادث أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 80 مزرعة، مردفا أن ظاهرة سرقة أسلاك وأعمدة الكهرباء أصبحت معتادة أخيرا، نظرا لحدوث تلك الوقائع بشكل متكرر.

وتعرض 80 عمودا على أحد الخطوط بمنطقة الحنيوة شرق سرت إلى السرقة أيضا ما أدى إلى انقطع الكهرباء عن عدة مزارع.

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