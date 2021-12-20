شركة الكهرباء تعلن ضبط أسلاك نحاسية مسروقة في سوق السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 01:24 مساء
أسلاك نحاسية مسروقة بعد العثور عليها، 20 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ضبط كمية أسلاك نحاسية مسروقة بعد مداهمة أحد المواقع بمنطقة سوق السبت بالعاصمة طرابلس.

وتمكن أعضاء قسم التحقيق والدوريات إدارة طرابلس وبالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي قصر بن غشير، وإدارة الدعم المركزي قصر بن غشير من ضبط المسروقات، فيما لا يزال التحقيق مستمرًا إلى حين «القبض على المخربين والخارجين عن القانون»، حسب شركة الكهرباء في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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من جهة أخرى، أعلنت الشركة تركيب أسلاك جديدة بدل الأسلاك التي تعرضت للسرقة خلال اليومين الماضيين على خط التجيش بمنطقة قصر بن غشير.

أسلاك نحاسية مسروقة بعد العثور عليها، 20 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)
أسلاك نحاسية مسروقة بعد العثور عليها، 20 ديسمبر 2021. (شركة الكهرباء)
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