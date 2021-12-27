مديرية أمن طبرق: ضبط سجين هارب منذ عامين

السجين الهارب في مركز شرطة طبرق عقب إلقاء القبض عليه، 27 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن طبرق، الإثنين، ضبط سجين هارب منذ عامين.

وأوضحت المديرية، في بيان صحفي، أن «مركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق تلقى معلومات مفادها وجود سجين هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل طبرق منذ العام 2019، ومحكوم عليه في عدة قضايا نصب واحتيال في مبالغ مالية تقدر بـ10 ملايين دينار وعدة قضايا بالسجن».