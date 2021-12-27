مديرية أمن طبرق: ضبط سجين هارب منذ عامين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 01:17 مساء
السجين الهارب في مركز شرطة طبرق عقب إلقاء القبض عليه، 27 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن طبرق، الإثنين، ضبط سجين هارب منذ عامين.

وأوضحت المديرية، في بيان صحفي، أن «مركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق تلقى معلومات مفادها وجود سجين هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل طبرق منذ العام 2019، ومحكوم عليه في عدة قضايا نصب واحتيال في مبالغ مالية تقدر بـ10 ملايين دينار وعدة قضايا بالسجن».

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ونوهت المديرية إلى أن أعضاء المركز تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم وهو المدعو «أ.ع.ب»، والدي تبين بعد التحقيق بأن لديه قضايا مسجلة بعدة مراكز»، مشيرة إلى «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى جهات الاختصاص».

 

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