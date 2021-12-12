القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات ومحال الذهب في البيضاء

مركز شرطة الصابري. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، السبت، القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات والمحال التجارية بمدينة البيضاء.

وورد تعميم من غرفة العمليات بمدينة البيضاء إلى مركز شرطة الصابري يفيد بأن شخصين يدعى الأول «م.ط.م» والثاني ي«ن.س.م» متهمين بسرقة السيارات والمحال لبيع الذهب بمدينة البيضاء، يتواجدان بمدينة بنغازي، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبعد البحث والتحري حُدد مكان تواجد الشخصين المطلوبين ثم ضُبطا في «كمين محكم» ونُقلا إلى مركز شرطة البيضاء لاتخاذ الإجراءات حيالهم.