ملف العمالة المصرية على طاولة مباحثات علي العابد في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 11:55 مساء
علي العابد (يسار) مصافحًا نظيره المصري محمد سعفان، 18 ديسمبر 2021. (وزارة العمل والتأهيل)

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، السبت، مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، ملف العمالة المصرية الوافدة إلى ليبيا.

وتطرق اللقاء، الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة، إلى الآليات الخاصة بعملية الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر فيما يخص تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في ليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة العمل، أشار إلى أن اللقاء يأتي استكمالًا للاجتماعات التي عقدت في طرابلس أخيرًا.

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وأكد العابد ضرورة التقيد بالتسجيل في منصة «وافد» التي أُطلقت في منتصف الشهر الجاري، وذلك وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون الليبي خصوصًا في ظل استمرار خطة عودة الحياة.

ومن المقرر أن يطلق علي العابد ونظيره المصري بعد غد الإثنين، منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي، وفق موقع «اليوم السابع» المصري.

من لقاء علي العابد مع نظيره المصري محمد سعفان، 18 ديسمبر 2021. (وزارة العمل والتأهيل)
من لقاء علي العابد مع نظيره المصري محمد سعفان، 18 ديسمبر 2021. (وزارة العمل والتأهيل)
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