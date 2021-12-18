الإثنين.. ليبيا ومصر تطلقان منظومة الربط الإلكتروني لتنظيم دخول العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 08:26 مساء
جانب من اجتماع وفد وزارة العمل والتأهيل برئاسة الوزير علي العابد الرضا خلال زيارة سابقة لوزارة القوى العاملة المصرية. (الإنترنت)

يطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، ووزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، بعد غد الإثنين، منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي، وفق موقع «اليوم السابع» المصري.

وفي 18 سبتمبر الماضي، قال العابد، إن الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي عقدت في الشهر نفسه، شهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى.

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وتابع العابد، خلال تصريحات لجريدة «الأهرام» المصرية، أن لقاءات اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في ليبيا ومصر، أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد، مضيفًا أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم».

 وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية.

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