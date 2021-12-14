وليامز تلتقي الحداد وتشيد باجتماعه مع الناظوري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 01:01 مساء
لقاء وليامز والحداد، 14 ديسمبر 2021، (حساب وليامز على تويتر)

التقت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الثلاثاء، رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد.

وأشادت وليامز، باللقاء الذي جمع الحداد مع المكلف بمهام قائد قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرزاق الناظوري في مدينة سرت السبت الماضي، حسب تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

- تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»

وأعربت عن أملها أن يكون اجتماع الحداد والناظور «منطلقًا» للمضي نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

لكن سبها شهدت توترات منذ أمس الإثنين، حين سيطرت قوات للقيادة العامة على 11 سيارة شرطة، كما أعلنت مديرية أمن المدينة، ثم دارت مواجهات بينها وقوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي في الساعات الأولى من اليوم، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، فضلا عن تعطيل الدراسة والمصالح الحكومية هناك.

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