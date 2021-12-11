افحيمة: المفوضية طلبت من «النواب» إجراءات تتعلق بالعملية الانتخابية «تؤكد ضرورة القيام» بها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 08:04 مساء
صالح افحيمة, (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن المفوضية العليا للانتخابات طلبت بعض الإجراءات من مجلس النواب، تتعلق بالعملية الانتخابية «تؤكد ضرورة القيام» بها.

وأضاف افحيمة، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد لقاء جمعه ضمن اللجنة المكلفة من مجلس النواب، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم، أن اللجنة اجتمعت اليوم مع السايح للوقوف على أسباب تعثر مسيرة المفوضية نحو الانتخابات وأهم المعوقات التي تواجهها.

وتابع أن المفوضية دعمت طلبها لتنفيذ هذه الإجراءات «بوثائق ومستندات»، لكنه أكد «إعلان هذه الإجراءات في حينه».

وأضاف أن اللجنة البرلمانية سترفع الطلب في تقريرها لمجلس النواب، «وهو صاحب القرار النهائي في الاستجابة من عدمه».

- السايح يبحث مع وفد «النواب» ملف الطعون ومستجدات العملية الانتخابية

وتابع: «وجدنا المفوضية تقوم بدورها بشكل جيد، وماضية في تنفيذ التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، رغم العراقيل التي اتضح أنها خليط بين عراقيل قانونية وأخرى سياسية».

ولفت إلى أنه بعد النقاش مع رئيس المفوضية «اتضح أن هناك خللًا في تطبيق القانون من بعض الجهات الأخرى، المعنية بتنفيذ بعض مواد القانون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأضاف أن اللجنة طلبت من المفوضية تقديم تقرير مكتوب لتقديمه للبرلمان، وعرضه على المجلس ليتخذ «ما يراه مناسبًا بالخصوص».

وفي وقت سابق من اليوم، بحث السايح، مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب، آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، والصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

وضم الاجتماع السايح، وعضو مجلس إدارة المفوضية أبوبكر مردة، ورئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة طلال الميهوب، وافحيمة.

واستعرض الاجتماع ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.

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